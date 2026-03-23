CdM 2026 : les maillots éclatants des Pays-Bas révélés !

Alors que les Pays-Bas font partie du groupe F pour le Mondial 2026 et affronteront donc le Japon et la Tunisie, leur maillot domicile a été officiellement présenté par Nike, après celui du Brésil. Fidèle à l’iconique Oranje, il mise sur l’intensité plutôt que sur la réinvention, offrant l’orange le plus éclatant jamais porté par l’équipe nationale. La nouveauté la plus marquante réside dans le blason de la fédération, imprimé en lenticulaire : il semble bouger et changer d’apparence à chaque mouvement des joueurs sur le terrain. Résultat : un maillot immédiatement reconnaissable, dynamique et fièrement néerlandais.

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De son côté, le maillot extérieur des Pays-Bas rend hommage au traditionnel look entièrement blanc de l’équipe. Une bande horizontale dégradée orange traverse la tunique, inspirée par des motifs microscopiques, symbolisant précision et audace. Le blason central oversize, en technologie lenticulaire, souligne l’innovation et l’identité néerlandaise. Des lignes épurées et un équilibre géométrique rappellent les principes du design hollandais tout en annonçant une vision moderne pour l’avenir.