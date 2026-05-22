Épreuves du BAC, visite de Mamadou Sakho… les coulisses de la préparation du PSG avant la finale de Gambardella

Pendant que le groupe de Luis Enrique prépare en silence la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, une autre mission occupe aussi les terrains du Campus PSG cette semaine. Quelques mètres plus loin, la génération 2008 parisienne s’apprête à disputer l’un des matches les plus importants de sa jeune histoire avec une finale de Coupe Gambardella face à Montpellier ce vendredi au Stade de France. À Poissy, impossible de ne pas sentir cette atmosphère particulière qui accompagne les grandes semaines du centre de formation parisien, alors que les U17 du club sont aussi toujours engagés dans la course au titre. Il y a encore moins de deux semaines, les joueuses du PSG avaient déjà ouvert la voie en remportant la première édition de la Coupe Nike U18, équivalent féminin de la Gambardella, au terme d’une finale folle contre Le Havre remportée aux tirs au but. Désormais, place aux garçons pour tenter d’offrir au club une deuxième Gambardella, près de 35 ans après le sacre historique de 1991 porté notamment par Pascal Nouma et Richard Dutruel. Comme un symbole du moment traversé par le PSG, le club prépare en parallèle deux finales majeures avec la même obsession du détail et la même volonté de valoriser sa formation.

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Le parcours parisien dans cette édition 2025-2026 raconte justement beaucoup de cette génération. Demi-finalistes de Youth League cette saison et encore engagés dans la phase finale du championnat national U19, les jeunes du PSG arrivent au Stade de France avec une vraie crédibilité collective. Vingt-quatre joueurs différents ont participé à cette campagne de Gambardella, preuve d’une rotation assumée et d’une confiance répartie dans tout l’effectif. Devant, Pierre Mounguengue et Adam Ayari ont porté l’attaque parisienne avec sept buts chacun pendant que Mathis Jangeal a, lui aussi, pesé avec cinq réalisations. Derrière ces chiffres, le staff parisien insiste surtout sur l’identité collective d’un groupe qui vit ensemble depuis longtemps. Certains joueurs se connaissent depuis près de six ans au centre de formation. Douze éléments du groupe appelé pour cette finale ont déjà connu ou connaissent actuellement les sélections nationales jeunes avec la France, le Maroc ou la Tunisie. Sur les terrains du Campus PSG, les séances dégagent quelque chose de très fluide, presque naturel, comme si cette équipe avançait avec des automatismes construits depuis l’enfance. Face à eux, Montpellier arrive avec l’expérience d’un club qui a déjà remporté trois Gambardella et qui reste l’une des références historiques de la formation française.

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Le foot mais aussi le Bac

Mais cette préparation particulière ne ressemble à aucune autre semaine classique pour ces jeunes joueurs. Depuis lundi, les journées s’organisent autour d’un double défi assez rare à ce niveau. Préparer une finale nationale tout en passant le baccalauréat. Plusieurs joueurs ont débuté la semaine avec l’épreuve du 800 mètres pour le bac sport pendant que d’autres enchaînaient avec les oraux de langues ou les épreuves de mathématiques pour les sections professionnelles. Au Campus PSG, le staff éducatif et sportif a totalement adapté le planning afin de permettre aux joueurs de gérer les deux objectifs sans sacrifier ni l’un ni l’autre. Tous les entraînements ont ainsi été décalés l’après-midi afin de respecter les horaires des examens programmés mercredi et jeudi à 14 heures. Cette organisation illustre aussi l’importance donnée à la scolarité au sein du club parisien, fier d’afficher deux années consécutives avec 95 % de réussite au baccalauréat pour les pensionnaires de la Cité Éducative du PSG. Lucas Batbedat, lui, a même déjà obtenu son bac avec un an d’avance. Dans les couloirs du Campus, les discussions passent parfois des coups de pied arrêtés aux sujets de révision en quelques secondes. Une scène presque irréelle à quelques heures d’une finale au Stade de France.

Les chiffres racontent aussi beaucoup de cette génération parisienne. Depuis le début de la campagne 2025-2026 de Coupe Gambardella, près de 24 joueurs différents ont participé au parcours du PSG, illustration parfaite d’un collectif où la rotation et la confiance accordée à tout le groupe ont constamment été valorisées. Offensivement, Paris a pu compter sur neuf buteurs différents tout au long de la compétition. Pierre Mounguengue et Adam Ayari se partagent la tête du classement des buteurs parisiens avec sept réalisations chacun pendant que Mathis Jangeal suit avec cinq buts. Derrière eux, Toumani Diagouraga, Mamadou Meité et Emmanuel Mbemba ont également marqué à deux reprises alors que Younes Idder, Aymen Assab et Jarell Paisley ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Au-delà des statistiques, cette finale représente surtout l’aboutissement d’un groupe 2008 qui grandit ensemble depuis des années au centre de formation parisien. Certains joueurs se connaissent depuis près de six saisons. Et preuve supplémentaire du potentiel de cette génération, 12 joueurs sur les 18 retenus pour cette finale ont déjà connu ou connaissent actuellement les sélections nationales jeunes avec la France, le Maroc ou la Tunisie. Au milieu de cette semaine si particulière, la venue de Mamadou Sakho a apporté une autre dimension émotionnelle à la préparation parisienne.

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L’ancien capitaine du PSG est venu rencontrer le groupe U19 pour partager son expérience, raconter son parcours et transmettre quelques conseils avant la finale. Près de 20 ans après avoir lui-même disputé la Gambardella sous les couleurs parisiennes, Sakho incarnait presque un lien vivant entre plusieurs générations du club. «Je sors tout juste du vestiaire de l’équipe qui va jouer la Gambardella dans les deux jours à venir. Donc oui, c’est important. En plus, le directeur du centre, c’est Yohan Cabaye, mon ancien coéquipier en équipe de France et à Crystal Palace. Mais bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir la porte de l’équipe A ouverte aux jeunes talents parisiens qui émergent tout simplement. Parce que Paris regorge de talents dans les quartiers, dans les banlieues, dans les cours de récréation, dans les city stades. Quand on voit toujours un Titi parisien intégrer le groupe pro, ça fait plaisir, mais rien n’est donné. Il faut le mériter. Tous ceux qui accèdent à l’équipe professionnelle le méritent. Et puis j’espère que ça va continuer comme ça». Le voir revenir au Campus, retrouver certains éducateurs croisés pendant sa formation et assister à une partie de l’entraînement des jeunes a forcément donné du poids au moment. Formé à Paris, devenu plus jeune capitaine de l’histoire du PSG, Sakho représentait exactement ce que beaucoup de ces jeunes rêvent encore de devenir dans quelques années. Au fil de la séance, plusieurs joueurs s’approchaient discrètement pour échanger avec lui pendant que le staff laissait volontairement vivre ces instants. Comme si, avant de parler tactique ou pression d’une finale, le plus important consistait d’abord à rappeler à cette génération 2008 ce qu’elle représente déjà dans l’histoire du club.