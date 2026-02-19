Les mots très forts de Bruno Genesio après la nouvelle déroute du LOSC

Attendu de très longues minutes au micro de Canal+ après la nouvelle désillusion du LOSC, ce jeudi soir, lors du barrage aller de la Ligue Europa, Bruno Genesio a finalement pris la parole. «Je ne peux pas vous dire ce qui s’est dit, j’avais besoin de parler à mon groupe et à ma direction. Autant après Brest il y avait des motifs de satisfaction, autant ce soir il n’y a rien. On ne peut pas continuer à subir une situation qui est catastrophique», a tout d’abord lancé le coach du LOSC, battu par l’Etoile Rouge de Belgrade (0-1).

Et de poursuivre : «ce que je regrette le plus ce soir, c’est le visage qu’on a pas montré ce soir. Dans les matchs de coupe d’Europe, le plus important c’est l’envie, c’est de remporter les duels. On s’est fait dominer tactiquement, techniquement, dans l’intensité. On perd 1 à 0 mais on s’en sort bien. Je ne pense pas à quitter le club avant la fin de mon contrat mais évidemment qu’il y a une remise en question. Je ne peux pas me dédouaner de toutes responsabilités en ayant gagné un seul match sur les 10 derniers. Il faut une discussion avec les joueurs, c’est le plus important, ce n’est jamais simple de les faire parler mais il faut le faire. Le visage de ce soir est trop loin de ce qu’on a montré ces derniers mois». Les prochains jours s’annoncent agités dans le nord de la France…