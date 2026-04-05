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Ligue 1

Monaco : Paul Pogba s’échauffe avec une genouillère contre l’OM

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Le Pogback est-il prévu ce dimanche ? Absent depuis quatre mois, Paul Pogba est présent dans le groupe de l’AS Monaco qui affronte l’OM en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Logiquement remplaçant, le champion du monde a pourtant provoqué l’émoi de tout le stade Louis II à la mi-temps de la rencontre entre Marseillais et Monégasques.

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En effet, seul avec un membre du staff médical des Asémistes, le milieu de 33 ans s’est échauffé et a touché le ballon avec une grosse genouillère. Une entrée en seconde période est-elle prévue ? Seul Sébastien Pocognoli a la réponse.

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