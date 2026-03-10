Menu Rechercher
Commenter 1
Info FM Ligue 1

Le Havre : Sangante en route pour le FC Séville

Par Aurélien Léger-Moëc - Josué Cassé
1 min.
sanganté @Maxppp

Arouna Sangante arrive en fin de contrat en juin prochain, et le capitaine du Havre est bien parti pour dire adieu à son club formateur, celui dont il défend les couleurs avec l’équipe première depuis plus de 5 ans. Comme nous vous l’avions appris dès le mois de janvier, le FC Séville avait coché son nom.

La suite après cette publicité

Et le club espagnol a su prendre de l’avance sur la concurrence. Selon des informations d’El Desmarque, que nous sommes en mesure de confirmer, Arouna Sangante est proche de s’engager avec le club andalou. Un pré-contrait aurait même déjà été signé par le défenseur sénégalais âgé de 23 ans. l serait déjà la troisième recrue pour la saison prochaine après l’accord avec Juan Iglesias (Getafe) et le pré-accord annoncé pour Patrik Mercado (Independiente).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Le Havre
Séville
Arouna Sangante

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Le Havre Logo Le Havre
Séville Logo FC Séville
Arouna Sangante Arouna Sangante
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier