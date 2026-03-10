Le Havre : Sangante en route pour le FC Séville

Arouna Sangante arrive en fin de contrat en juin prochain, et le capitaine du Havre est bien parti pour dire adieu à son club formateur, celui dont il défend les couleurs avec l’équipe première depuis plus de 5 ans. Comme nous vous l’avions appris dès le mois de janvier, le FC Séville avait coché son nom.

Et le club espagnol a su prendre de l’avance sur la concurrence. Selon des informations d’El Desmarque, que nous sommes en mesure de confirmer, Arouna Sangante est proche de s’engager avec le club andalou. Un pré-contrait aurait même déjà été signé par le défenseur sénégalais âgé de 23 ans. l serait déjà la troisième recrue pour la saison prochaine après l’accord avec Juan Iglesias (Getafe) et le pré-accord annoncé pour Patrik Mercado (Independiente).