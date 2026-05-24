Serie A : l’AC Milan se saborde, l’AS Rome et Côme filent en C1, Cremonese est relégué

Malgré une fin de saison compliquée avec 6 défaites sur les 12 dernières journées, l’AC Milan, 3e, devait encore sécuriser sa place dans le Top 4 ce dimanche soir face à Cagliari. Devant Côme et la Juventus, revenus à seulement 2 points, les Rossoneri visaient le succès pour assurer leur qualification en C1. De l’autre côté, Cagliari, 16e, avait validé son maintien et heureusement que la tâche était accomplie puisque Alexis Saelemaekers n’a pas attendu pour ouvrir le score d’un plat du pied (2e). Seulement, Gennaro Borrelli égalisait dix minutes plus tard et la rencontre semblait de plus en plus délicate pour les hommes de Massimiliano Allegri.

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Après la pause, les visiteurs accéléraient. Juan Rodriguez plaçait sa tête dans la surface de réparation et trompait Mike Maignan juste avant l’heure de jeu (57e). Le Tricolore était fou de rage et protestait face à l’arbitre. Il n’en fallait pas plus pour que celui-ci avertisse le portier d’un carton jaune, sans avoir réfléchi aux conséquences. Assez hachée dans les dernières minutes, la rencontre restait indécise, même si les visiteurs étaient proches de valider ce dernier succès de la saison. En fin de compte, les Milanais perdent gros contre un adversaire plus fébrile sur le papier, et c’est bien la Ligue Europa que joueront les coéquipiers d’Adrien Rabiot.

L’AS Rome et Côme filent en C1, Lecce se sauve grâce à la défaite de Cremonese

Dans les trois autres rencontres de ce multiplex, l’AS Rome défiait l’Hellas Vérone, le 19e du championnat, et on ne peut pas dire que la première période ait été alléchante, tant les occasions n’ont rien amené de concret. Les Romains n’avaient pas de mal à maîtriser le ballon, mais leurs tirs (8) n’étaient pas cadrés et ne permettaient pas de les faire rêver. Réduite à dix, la petite Rome s’enfonçait et Malen marquait donc le premier but de la rencontre face aux locaux… par deux fois sur penalty. Plus calme ensuite, le club de la capitale faisait preuve de contrôle durant la fin du deuxième acte et pouvait inscrire son deuxième but, scellant une victoire 2-0 et une qualification en C1.

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Enfin, Lecce (17e) et Cremonese (18e) se disputaient le maintien, séparés par un seul point. Les deux effectifs, qui évoluaient à domicile, devaient donc l’emporter avant de terminer cet exercice. Respectivement contre le Genoa et Côme, les deux formations n’entamaient pas leur rencontre de la même manière. La Florence du Sud se rassurait dès l’entame, tandis que le 18e se faisait balader, encaissant le 1-0 avant la pause et le 2-0 au retour des vestiaires. Pendant ce temps, Lecce contrôlait sa rencontre et l’emportait sur le plus petit des scores. Cremonese, réduit à dix, réagissait tout de même sur penalty avant d’encaisser un troisième et un quatrième but. Lecce assure donc son maintien, contrairement à Cremonese, qui verra bien la deuxième division. La Juventus, dont la rencontre face au Torino a débuté en retard, est quant à elle assurée de terminer cinquième ou sixième et disputera la Ligue Europa la saison prochaine.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

AC Milan 1-2 Cagliari : Saelemaekers (2e) / Borrelli (20e), Rodriguez (57e)

Hellas Vérone 0-2 AS Rome : Malen (56e), El Shaarawy (90+3)

Lecce 1-0 Genoa : Banda (7e)

Cremonese 1-4 Côme : Bonazzoli (55e) / Rodriguez (36e), Douvikas (51e), Da Cunha (74e, 81e)