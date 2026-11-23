Ce lundi, Steven Gerrard a tiré la sonnette d’alarme concernant la situation de Manchester United. Dans un podcast, l’ancienne légende de Liverpool n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les difficultés des Red Devils, pointant notamment le manque d’engagement, de combativité et les nombreuses lacunes affichées par l’équipe, actuellement 19e de Premier League. Pour Gerrard, les prestations actuelles de United sont particulièrement préoccupantes et les adversaires n’hésitent plus à aborder leurs confrontations avec confiance :

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«Les supporters de Manchester United doivent être inquiets… Ils doivent être inquiets de ce qu’ils regardent et de ce qu’ils voient. Il n’y a tout simplement pas assez de combativité. Il n’y a pas assez d’efforts actuellement. Ils ont tellement de problèmes. Je pense simplement que les équipes ont envie d’affronter Manchester United en ce moment. J’ai regardé la composition de l’équipe hier, et lorsque j’ai vu la défense, je me suis dit que TOUTES les équipes de Premier League voudraient jouer contre cette arrière-garde actuellement. À moins que tous les joueurs ne s’améliorent considérablement dans les prochaines semaines, je pense qu’il va falloir que le club investisse massivement sur le marché des transferts en janvier.» Voilà qui est dit.