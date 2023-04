OL : Sidney Govou compare Rayan Cherki et Hatem Ben Arfa

Condamné à un rôle de remplaçant sous les ordres de Peter Bosz, Rayan Cherki (19 ans) s’est remis en selle depuis la nomination de Laurent Blanc en octobre. Le jeune lyonnais, installé comme un titulaire important du onze rhodanien, parvient enfin à trouver de la consistance dans ses performances. Pour L’Équipe, Sidney Govou s’est réjoui de la montée en puissance de son ancien joueur, dont il observe des similitudes et des nuances avec le style d’Hatem Ben Arfa.

La suite après cette publicité

«Quand il (Cherki) avait 13 ans, il venait de temps en temps avec les U15 que j’entraînais et il était largement au-dessus techniquement dans le dribble pur, rembobine l’ancien international français. Hatem, lui, allait très très vite balle au pied et tu ne pouvais pas l’attraper. Rayan a plus de dextérité avec ses dribbles. Il peut donc arrêter son adversaire, le mettre d’un côté et partir de l’autre même si ce n’est pas foudroyant.»

À lire

OL : John Textor envoie un message fort sur la situation du club !