Les raisons de sa retraite anticipée, son avenir : Eden Hazard lâche ses vérités

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Eden Hazard a rechaussé les crampons. Non, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas décidé de sortir de sa retraite. Il est venu participer à un match caritatif du Variétés Club de France à Calais. Depuis l’annonce officielle de la fin de sa carrière professionnelle le 10 octobre dernier, le Belge veut désormais profiter de la vie. Il a toutefois pris le temps de revenir pour la première fois sur sa décision. Arrêter à 32 ans peut paraitre aujourd’hui précoce, à l’heure où certains reculent l’âge de la retraite à près de 40 ans. Pour Hazard, le choix n’a pas été simple, mais il s’est vite imposé.

«Dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. Je suis en paix avec moi-même. Je suis content. (…) Je ne vais pas dire difficile, mais ce n’était pas simple. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment donc ça m’a aidé. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu poser un choix serein. (…) J’y avais déjà pensé quand j’ai pris ma retraite avec l’équipe nationale. Je sortais d’une période compliquée avec le Real. J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je n’aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent. C’était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements… et je ne jouais plus. La décision était simple», a-t-il déclaré dans les colonnes du média belge L’Avenir.

À lire

Eden Hazard a rechaussé les crampons… et a régalé !

Il ne changera pas d’avis

Serein, Hazard est également revenu sur le gros point noir de sa fin de carrière : son aventure au Real Madrid (2019-2023). Arrivé en Espagne pour plus de 100 M€ en provenance de Chelsea, le Diable Rouge avait réussi à réaliser son rêve. Mais ce conte de fées a finalement tourné au cauchemar. Certes, Hazard a remporté une Ligue des Champions en 2022, mais il n’a clairement pas joué un grand rôle chez les Merengues (30 titularisations en Liga, 7 buts et 12 passes décisives en 4 ans). Mais Hazard n’en garde pas un si mauvais souvenir. «Pas que de mauvaises choses. J’ai rencontré des personnes incroyables. Avoir pu évoluer dans le meilleur club du monde, c’était un rêve auquel j’ai goûté».

La suite après cette publicité

Enfin, à l’heure où certains clubs ont été cités (West Ham, Union Saint-Gilloise) pour tenter de le relancer, le natif de La Louvière a rapidement mis les choses au point. «Il n’y a rien eu. J’ai entendu beaucoup de bêtises, mais ça fait partie du mercato. C’était cool de voir mon nom associé à pas mal de clubs. Surtout en Belgique. Je n’ai jamais eu la chance de jouer pour un club belge. Cela aurait pu être une belle histoire, mais ça ne s’est pas fait». Et pour tous ceux qui veulent savoir ce qu’Eden Hazard va bien pouvoir faire de ses journées, le Belge a tout simplement indiqué qu’il allait jouer au golf, voyager, bref profiter de la vie.