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CdM 2026 : le Sénégal officiellement qualifié pour les 16es de finale !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Koulibaly @Maxppp

Le Sénégal revient de très loin. Après deux défaites lors de ses deux premières sorties et des prestations décevantes notamment face à la Norvège, les Lions de la Teranga semblaient quasiment condamnés avant cette dernière journée. Pour espérer voir les 16es de finale, il ne suffisait pas de battre l’Irak : il fallait également s’imposer avec un large écart afin d’améliorer une différence de buts très défavorable. Les hommes de Pape Thiaw ont parfaitement profité d’un scénario idéal avec l’expulsion très rapide d’un joueur irakien, déroulant ensuite pour s’imposer 5-0 et se replacer sérieusement dans la course aux meilleurs troisièmes.

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Mais le Sénégal restait suspendu aux autres résultats. Il fallait notamment que l’Iran ne batte pas l’Égypte afin de conserver une place dans le Top 8 des meilleurs troisièmes. Et, là encore, les planètes se sont alignées. La Team Melli a d’abord manqué un penalty en début de rencontre avant de voir son but de la victoire être annulé par la VAR dans le temps additionnel (90e+8). Un scénario totalement favorable qui offre officiellement au Sénégal son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Les Lions connaîtront désormais leur adversaire dans les prochaines heures, avec une forte probabilité de croiser soit l’Angleterre, soit la Belgique.

Pub. le - MAJ le
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