Les prédictions alarmistes du patron de la DNCG pour les prochains mercatos

Entre la pandémie de Covid-19, l'absence de public dans les stades et l'affaire Mediapro, les finances des clubs professionnels français ont pris un sacré coup. Interrogé dans les colonnes de L'Équipe, le président de la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion Jean-Marc Mickeler a estimé les pertes à 800 M€ pour la seule Ligue 1, donnant quelques solutions pour réformer en profondeur le football hexagonal.

Pêle-mêle, le patron du gendarme financier du ballon rond français, vraiment inquiet pour un bon tiers des écuries de l'élite «à la trésorerie très tendue», conseille une réduction des salaires, voire même l'instauration d'un salary cap, mais aussi une réduction du nombre de joueurs sous contrats professionnels, trop important dans certains clubs.

Un mercato très impacté

Il a aussi et surtout livré son analyse sur les prochains marchés des transferts, qui risquent d'être grandement impactés et de bouleverser les habitudes. «Le football français s’est considérablement appauvri et va continuer à s’appauvrir. Les fonds propres ont été consommés, le marché des transferts va connaître un ralentissement durable. Les plus-values de 20, 30 ou 40 M€ pour des joueurs qui ne sont pas de classe mondiale, ça n’existera plus», a-t-il prédit avant de poursuivre.

«Lors des saisons passées, les transferts ont généré entre 700 M€ et 1 milliard d’euros de plus-values. Quand vous avez, avec la crise sanitaire, une telle incertitude sur ce poste de revenus et que vous avez construit votre budget avec comme hypothèse centrale un montant supérieur à 800 M€, c’est très risqué… Je pensais irréaliste de positionner 800 M€ de plus-values sur les cessions et je l’avais dit. Le manque à gagner sur les transferts de cette saison s’élèvera probablement autour de 300 M€», a-t-il conclu. Une analyse qui nous promet des prochains mercatos au ralenti...