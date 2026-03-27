Liverpool : Klopp rend hommage à Salah

Il est l’entraîneur qui l’a fait venir à Liverpool et qui l’a transformé en l’un des meilleurs joueurs de Premier League de l’histoire. La réaction de Jürgen Klopp était donc particulièrement attendue après l’annonce de Mohamed Salah sur la fin de son aventure à Liverpool à l’issue de la saison. En marge d’un match de charité, Jürgen Klopp a rendu hommage à son ancien joueur, cité par la BBC.

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« Salah est un professionnel incroyable. Il a établi des normes totalement inédites pour un joueur de football professionnel : l’intensité de l’effort fourni, l’investissement dans la récupération, etc. Il part d’ici maintenant, mais je ne serais pas surpris s’il jouait encore six ou sept ans. Je suis triste, mais il est sans aucun doute un joueur exceptionnel et je suis très fier d’avoir fait partie de sa carrière », a assuré le coach allemand. Reste à savoir où Salah prolongera sa carrière.