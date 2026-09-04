Tottenham : Roberto De Zerbi s’en prend à Richarlison et attend beaucoup de Mudryk

Richarlison est plus que jamais sur le départ de Tottenham. Depuis le début de l’été, le Brésilien montre des signes de lassitude d’être au club et a même fait part de ses intentions à Roberto De Zerbi. Forcément, l’Italien ne compte pas sur l’attaquant pour la saison à venir. Il n’a d’ailleurs même pas été inscrit sur la liste de joueurs pouvant participer à la Premier League. « Richardison a tout décidé seul. Il m’a parlé au début de la pré-saison, il m’a fait part de son désir de partir. Nous sommes allés recruter un autre attaquant et, comme je l’ai dit au début de la pré-saison, je veux garder uniquement les joueurs qui ont la véritable envie de rester ici », a expliqué l’entraîneur en conférence de presse, à la veille d’un déplacement à Nottingham Forest.

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L’ancien joueur d’Everton aurait pu revenir chez les Toffees durant ce mercato. L’affaire n’est pas allée au bout et le voilà aujourd’hui avec des perspectives limitées aux pays où le mercato est toujours ouvert. Il est d’ailleurs courtisé par des équipes en Turquie telles que Trabzonspor. « Je ne sais pas s’il y a une offre de Turquie mais je sais qu’il y avait une offre avant la fin du marché des transferts mais il n’a pas accepté cette offre », a poursuivi De Zerbi en conférence de presse, visiblement agacé par le sujet Richarlison. « C’est lui qui a décidé tout seul. Ni moi, ni le club. Vous ne pouvez plus me poser de questions. Je n’ai pas pris cette décision. Je ne suis pas responsable de cette situation. »

Mudryk peut-il tout changer ?

Par contre, il est responsable du fait que Tottenham n’a pas encore remporté le moindre point depuis le début de saison, malgré un mercato dispendieux, le 3e plus gros montant dépensé en Premier League derrière Manchester City et Chelsea. Avec dans la dernière ligne droite les arrivées de Tosin Adarabioyo et surtout Mykhailo Mudryk, que De Zerbi avait entraîné du côté du Shakhtar Donetsk. Revenu de longs mois de suspension pour dopage, le joueur n’est pas encore apte à disputer un match entier mais il pourrait bien faire une apparition malgré tout.

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« Il est prêt, dès maintenant, à jouer 20, 15 ou 30 minutes. (…) C’est un grand joueur. Il doit vivre cette saison et la mener à bien de la bonne manière ; sans trop de pression, mais en saisissant le moment opportun pour montrer de quoi il est capable. Si Chelsea a déboursé 100 millions il y a quatre ans… ils ont recruté énormément de très grands joueurs. S’ils ont dépensé cette somme, c’est qu’ils avaient mûrement réfléchi aux qualités de Mudryk », a glissé De Zerbi, qui va espérer que son ancienne pépite le sorte déjà de sa mauvaise série inaugurale.