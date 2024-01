Rennes : Nemanja Matic a été proposé à 2 clubs

Nemanja Matic (35 ans) se réunit actuellement avec la direction du Stade Rennais pour en savoir davantage sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu défensif serbe ne veut plus porter la tunique rouge et noir et devrait donc logiquement pousser pour un départ.

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, club avec lequel il serait déjà d’accord, Matic a également été cité à Fulham. Mais selon Tuttosport, le Rennais a aussi été proposé à la Juventus et à l’AC Milan par son entourage. Deux pistes qui seraient déjà mal embarquées, puisque nous vous avons indiqué que la femme du joueur veut absolument retourner vivre à Londres.