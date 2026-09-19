Chelsea : ça a chauffé fort entre Jordan Henderson et Emiliano Martínez

Chelsea a vécu une soirée très compliquée vendredi sur la pelouse de Brentford. Battus 3-0 ce vendredi soir, les Blues ont notamment concédé l’ouverture du score sur un corner mal négocié, avec Jaidon Anthony laissé trop libre au second poteau. Une situation qui a provoqué une vive réaction entre deux recrues estivales du club londonien, Jordan Henderson et Emiliano Martinez.

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I don’t know what Henderson was saying to Emi Martinez at the end of the clip but he looks very much quite upset. pic.twitter.com/dakAnYQSre — Ipostanything LFC (@postanythingLFC) September 18, 2026

Selon le Daily Mail, le milieu anglais n’a pas caché son agacement envers son nouveau gardien après le but, estimant notamment que Martinez aurait pu intervenir sur le ballon. Les deux hommes ont échangé quelques mots de manière animée avant de finalement se calmer. Une scène qui illustre les difficultés défensives de Chelsea, qui a déjà encaissé 12 buts lors de ses 5 premières journées de Premier League…