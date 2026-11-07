Ligue 1 : le PSG assure l’essentiel face à Troyes et consolide sa place de leader

Quatre jours après son récital à Villarreal en Ligue des Champions (0-6), le Paris Saint-Germain (1er) retrouvait le Parc des Princes pour la réception de Troyes (16e) en Ligue 1. Privé d’Achraf Hakimi (repos) et de Maghnes Akliouche (blessé), Luis Enrique lançait Warren Zaïre-Emery au poste d’arrière-droit, Senny Mayulu au milieu avec Fabián Ruiz et Vitinha, et Mika Godts aux côtés de Désiré Doué et Ferran Torres. En face, l’ESTAC sortait d’un succès important pour la confiance face au Mans (2-0), mais devait espérer un miracle pour repartir de Paris avec les trois points.

La suite après cette publicité

Rapidement, les Parisiens ont pris les commandes de la rencontre. Après une première alerte avec cette frappe de Senny Mayulu détournée sur la barre par le portier troyen (5e), le PSG ouvrait le score. Après avoir déjà sollicité Hillel Konaté deux minutes auparavant, Illya Zabarnyi reprenait parfaitement de la tête un centre de Mayulu pour ouvrir le score (39e, 1-0). Juste avant la mi-temps, Ferran Torres avait l’opportunité de réaliser le break, mais le champion du monde 2026 perdait son un contre un face au portier burkinabè (45e+1).

Service minimum pour le PSG

Au retour des vestiaires, Renaud Ripart se présentait face à Matvey Safonov, mais sa tentative n’a pas trouvé le cadre (56e). Le PSG a ensuite eu plusieurs occasions de faire le break, notamment par Zaïre-Emery, dont la tête sur un centre de Doué est passée de peu à côté (61e), puis Ferran Torres, encore mis en échec par un excellent Hillel Konaté (69e). Les Parisiens ont finalement tremblé jusqu’au bout, lorsque Maronnier a cru égaliser après un corner, avant d’être finalement signalé hors-jeu (84e).

La suite après cette publicité

Malgré une domination globale et plusieurs occasions franches, le Paris Saint-Germain s’est donc contenté du strict minimum face à Troyes. Après son festival en C1, le club de la Capitale a décroché sa 11e victoire d’affilée toutes compétitions confondues et son septième succès en championnat pour accroître son avance en tête de la Ligue 1 avant la trêve internationale. De son côté, Troyes reste barragiste et pourrait intégrer la zone de relégation à l’issue de cette 10e journée.