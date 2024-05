PSG : un ex-Marseillais met en garde Gianluigi Donnarumma pour Safonov

Avec le départ programmé de Keylor Navas cet été, le PSG n’a pas traîné pour trouver son remplaçant. Comme nous vous l’indiquions ces derniers jours, c’est le portier russe Matvey Safonov (25 ans) qui a été désigné pour succéder au Costaricain dans la capitale. Une arrivée surprise, dans le sens où son nom ne parle pas à tout le monde en France, mais qui a de quoi inquiéter Gianluigi Donnarumma selon Charles Kaboré. Dans un entretien accordé à RMC, l’ancien joueur de l’OM, qui a côtoyé Safonov à Kuban Krasnador, a expliqué que son ancien coéquipier avait les armes pour prétendre à une place de titulaire.

«C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il a vite impressionné (à Krasnodar ndlr), il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’oeil, a confié l’international burkinabé, avant d’étudier le profil. Il prend les bons risques au bon moment. Il est aussi bon sur la ligne. Il est très fort. Il anticipe bien et il sait sortir car on défendait haut, on pressait haut. Les gardiens font parfois quelques erreurs. Cela arrivera forcément et je ne veux pas critiquer Donnarumma car il y a de la pression à Paris. Mais Safonov y va lors des sorties aériennes, il prend les risques il va chercher les ballons, à la Lloris. Il ne reste pas sur sa ligne. Même dans les pieds il sort, il n’a pas de limites. Il a progressé car il a rejoint l’équipe nationale. C’est un très bon choix pour Paris et il peut vraiment prétendre à être un titulaire.»