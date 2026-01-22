Eddie Howe donne des nouvelles de Guimaraes après sa blessure

Les nouvelles semblent rassurantes pour les Magpies après qu’Eddie Howe a donné des nouvelles, bien que prudentes, concernant la blessure de Bruno Guimaraes. Hier face au PSV en Ligue des champions (3-0), le capitaine de Newcastle, élément essentiel du milieu de terrain anglais, a été contraint de céder sa place peu avant la pause (45+3), touché à la cheville. Après la rencontre, son coach a évoqué une douleur accompagnée d’un léger gonflement, sans toutefois pouvoir se prononcer sur la gravité de la blessure. Celui-ci a alors déclaré : « il ressent une gêne et sa cheville est un peu enflée. Nous espérons que ce n’est rien de sérieux, mais c’est encore trop tôt pour le dire ».

La suite après cette publicité

Pour rappel, Guimaraes (28 ans) totalise 33 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour huit buts et six passes décisives avec son équipe de Premier League, et reste l’un des piliers de l’effectif. La sortie du Brésilien n’a pas spécialement changé la donne par la suite puisque Yoane Wissa, Anthony Gordon et Harvey Barnes ont inscrit les trois buts scellant la victoire à domicile. Ce succès les maintient donc en course pour une place dans le top 8 de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils affronteront notamment le Paris Saint-Germain à l’extérieur la semaine prochaine (le 28 janvier).