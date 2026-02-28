Menu Rechercher
Le Real Madrid possède une clause de rachat pour un crack marocain en Liga

Formé à Valdebebas, Youssef « Yusi » Enríquez continue de tracer sa route loin du Real Madrid, mais sans jamais rompre totalement le lien avec la Casa Blanca. Le latéral gauche né en 2005, passé par la prestigieuse Fábrica, s’est engagé avec Alavés après une décennie dans la capitale espagnole afin de franchir un cap. Un choix réfléchi pour gagner du temps de jeu et s’endurcir au plus haut niveau, lui qui s’impose progressivement en Liga grâce à sa vitesse, sa qualité de centre et une maturité déjà notable pour son âge.

Mais Madrid n’a rien laissé au hasard au moment de son départ. Le club merengue a sécurisé l’opération avec un montage classique pour ses jeunes talents : indemnité immédiate, pourcentage à la revente et surtout une clause de rachat valable sur les deux premières années. Autrement dit, si Youssef Lekhedim confirme son potentiel à Alavés, son retour à Madrid pourrait rapidement devenir une option concrète, d’autant que le joueur, international marocain chez les jeunes, continue de progresser avec régularité et accumule déjà un temps de jeu significatif cette saison. Affaire à suivre…

