L’AC Milan casse sa tirelire et recrute Diego Moreira pour 60 M€ !

L’AC Milan vient de frapper un grand coup sur le mercato. En effet, c’est désormais officiel : Diego Moreira quitte Strasbourg et devient un nouveau joueur de l’AC Milan. Le club italien a mis les moyens pour convaincre le Racing, avec une opération qui atteint 63 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable pour l’ailier belge, qui avait pourtant donné son accord contractuel au RB Leipzig quelques jours plus tôt, comme révélé par nos soins. Mais faute d’entente entre le club allemand et Strasbourg, le dossier a finalement basculé en faveur des Rossoneri, qui ont convaincu Moreira de poursuivre sa carrière en Italie. Après deux saisons en Alsace, le joueur de 22 ans s’apprête ainsi à franchir un nouveau cap dans un club d’une toute autre dimension.

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Cette arrivée récompense une progression assez spectaculaire depuis son arrivée au RCSA en provenance de Chelsea à l’été 2024. La saison dernière, Moreira a disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 8 passes décisives, dont 4 réalisations et 6 offrandes en Ligue 1. Il a surtout été l’un des hommes forts du parcours européen du Racing, demi-finaliste de la Ligue Conférence. Son profil polyvalent a également séduit : capable d’évoluer sur les deux ailes, de jouer plus bas comme piston et doté d’un très bon pied gauche, il apporte sa détermination autant dans les phases offensives que défensives. Sa progression a par ailleurs été visible avec la Belgique, qu’il a représentée lors de la Coupe du Monde 2026. Malgré un statut de remplaçant, son entrée contre le Sénégal avait marqué les esprits par son impact sur la rencontre.

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Diego Moreira passe un cap à 22 ans

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce le départ de Diego Moreira. Arrivé à l’été 2024, le natif de Liège s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe, se distinguant notamment par sa combativité sur le terrain. Sous le maillot Bleu et Blanc, il aura disputé 76 rencontres toutes compétitions confondues, inscrit 7 buts et délivré 16 passes décisives. Durant ses deux saisons en Alsace, Diego Moreira a également connu ses premières sélections avec l’équipe nationale de Belgique, avec laquelle il compte désormais quatre apparitions, faisant partie des 7 joueurs de l’équipe participant à la dernière Coupe du Monde. L’ensemble du Racing remercie Diego pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. », indique Strasbourg dans son communiqué.

À Milan, Moreira va désormais découvrir un tout nouvel environnement et une concurrence à la hauteur du standing du club. Son profil pourrait notamment correspondre au système en 3-4-3 privilégié par Ruben Amorim, avec la possibilité de l’utiliser comme piston à gauche ou à droite. Il devra néanmoins se faire une place face à des joueurs comme Rafael Leão ou encore Christian Pulisic. Pour Strasbourg, ce départ constitue une nouvelle vente XXL après plusieurs autres mouvements importants et illustre la capacité du club alsacien à valoriser ses jeunes talents. Après avoir recruté Moreira pour le faire progresser, le Racing réalise donc une opération financière majeure, tandis que le Belge s’offre un nouveau défi de taille en Serie A.