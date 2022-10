L'entraîneur de Rio Ave estime son équipe plus forte que le PSG

Trois jours après avoir partagé les points avec le PSG (1-1), à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, et à quatre jours d'un déplacement au Parc des Princes pour disputer la joute retour (mardi, 21h), Benfica se replongeait dans les affaires courantes. À l'Estadio da Luz, les troupes de Roger Schmidt, leader de Liga Portugal, croisaient le fer avec une formation de Rio Ave installée à la 11e place. Les Lisboètes, n'ont pas trop douté, s'imposant 4 buts à 2 face aux pensionnaires de Vila do Conde, qui avaient pourtant ouvert le score et ont conclu la partie avec un très joli but, signé Guga. Après la rencontre, l'entraîneur de Rio Ave s'est montré très satisfait de l'état d'esprit de ses joueurs, osant même comparer ses troupes à celles de Christophe Galtier.

La suite après cette publicité

«Nous avons demandé aux joueurs d'essayer de faire un match plein et de se rapprocher au maximum du but de Benfica. À 4-1, c'était encore plus compliqué. Mais même ainsi, les joueurs ont essayé de réduire l'écart au maximum et nous sommes arrivés à revenir à 4-2 avec un beau but de Guga. Benfica joue bien, ils jouent très bien, mais Rio Ave a marqué deux buts ici, ce que le PSG n'a pas réussi à faire. Je veux que mon équipe joue, prenne le contrôle du jeu. Aujourd'hui, il a été démontré que nous sommes dangereux, mais nous devons nous améliorer défensivement car nous avons encaissé quatre buts ici. La responsabilité est la mienne. Si vous perdez, l'entraîneur est responsable car les joueurs ont tout donné», a déclaré Luis Freire, au micro de BTV.