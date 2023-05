Thierry Henry pointe du doigt la "fracture" entre le PSG et ses supporters

La suite après cette publicité

Consultant pour Prime Video, diffuseur majoritaire de la Ligue 1 cette saison, l’ancienne gloire de l’équipe de France et d’Arsenal Thierry Henry s’est exprimé sur la scission entre le Paris Saint-Germain et ses supporters, quelques instants avant le match entre le PSG et Troyes (match à suivre sur notre live commenté) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, finalement conclu sur une victoire parisienne 3-1. L’ex-international aux 123 sélections (51 buts) a également avoué être étonné par le manque de règles établi du côté du club de la capitale, faisant notamment référence à Lionel Messi, parti en déplacement en Arabie Saoudite au lendemain de la défaite contre Lorient, au lieu de se rendre au centre d’entraînement.

«En général, ce sont les anciens qui te donnent les règles quand tu arrives au club. Moi, quand je suis arrivé à Arsenal, c’était impossible de faire ce que j’avais envie de faire. Tu te faisais remettre à l’amende si jamais tu dépassais un peu ta fonction. Quand je suis arrivé au Barça, je rigolais avec le 'Més que un club’ inscrit dans la tribune, Xavi m’a remis dans le droit chemin, il m’a dit 'tu n’as rien gagné ici… Quand tu auras gagné, tu pourras parler’. Mais à Paris, qui remet les gens en place ? Ça fait longtemps que tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Et en plus, je suis désolé, mais si tu veux être un grand club, tu ne peux pas perdre la communauté. Les Qataris, ils ont fait grandir la marque, c’est bien, mais ils ont oublié les supporters, il y a une fracture entre les supporters et le club.»

À lire

Real Madrid, PSG : le terrible message de Florentino Pérez à Kylian Mbappé