Barrages CdM 2026 : la République démocratique du Congo en passe d’écrire une nouvelle page de son histoire !

C’est une nuit que la République démocratique du Congo n’est pas près d’oublier. Une nuit de grâce et de soulagement pour un pays qui a vu son rêve se dissiper de génération en génération. Freinés de justesse durant les qualifications, notamment par leur défaite contre le Sénégal (2-3) en septembre dernier, les Léopards ont trouvé dans les barrages une dernière porte entrouverte. Après avoir écarté le Cameroun en demi-finale, ils se présentaient face au Nigéria, ce dimanche, pour écrire la page la plus importante de leur histoire récente.

Malgré la puissance offensive des Super Eagles (Osimhen, Lookman, Chukwueze…), les Congolais n’ont jamais baissé les yeux. Soutenus par une centaine de supporters à Rabat, ils ont surmonté une entame de match compliquée après l’ouverture du score d’Onyeka (3e) sur une erreur de relance de Masuaku et un tir contrée par Tuanzebe. Après une belle action collective, Bakambu centrait pour Elia, qui profita d’une hésitation défensive pour tromper Nwabali (32e) et redonner espoir à toute une nation. Portés par cette dynamique, les joueurs de Sébastien Desabre monopolisaient ensuite le ballon et faisaient vaciller une équipe nigériane pourtant taillée pour le très haut niveau.

Plus d’un demi-siècle d’attente pour la RDC

À mesure que la tension montait, les Congolais ont continué d’y croire. Les entrées de Brian Cipenga et de Fiston Mayele redonnaient de l’allant, et Chancel Mbemba, capitaine aux 101 sélections et héros de la demi-finale, frôlait la délivrance en prolongation d’une tête sur coup-franc. Mais la libération est arrivée plus tard que prévu. Juste avant la fin des 120 minutes de jeu, Sébastien Desabre a tenté un immense coup de poker, qui aurait pu faire basculer le match dans le mauvais sens pour la RDC. Le gardien du Havre Lionel Mpasi cédait sa place à Timothy Fayulu, habituel numéro 2. Un pari risqué puisque le portier de 26 ans ne comptait qu’une seule apparition en sélection.

Ce coup de poker allait pourtant propulser Fayulu dans la légende. Le gardien prêté par Sion au FC Noah stoppait les tentatives de Moses Simon et Semi Ajayi, avant que Mbemba, d’un immense sang-froid, convertisse le tir au but décisif. Après avoir marqué le but de la victoire contre le Cameroun, le Lillois a donc envoyé la République démocratique du Congo au tournoi intercontinental à Guadajama (Mexique), en mars prochain. Elle disputera directement la finale des barrages, grâce à son classement FIFA. Pour la première fois depuis 1974 et son unique participation au Mondial sous le nom de Zaïre, la République démocratique du Congo est un pas de retrouver le graal continental. De quoi redonner le sourire à ses habitants, dont le quotidien, pour certains, est très loin d’être facile…