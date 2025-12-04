Un supporter de Lorient condamné après les dégradations subies par beIN SPORTS
La saison dernière, certaines équipes de beIN Sports ont directement été attaquées dans les stades de Ligue 2, les supporters manifestaient contre la tenue des matchs le vendredi soir à 19h, alors qu’il était prévu dans l’appel d’offres un multiplex le samedi à 20h. Et du matériel avait même été dégradé, tandis que les diffusions faisaient régulièrement l’objet de laser pointé en direction des caméras… Mais bonne nouvelle pour la chaîne : beIN Sports obtient une décision judiciaire favorable à la suite des violences survenues lors d’un match de Ligue 2 la saison passée à Lorient notamment. La justice reconnaît le préjudice direct subi par la chaîne TV.
En effet, la Cour d’appel a confirmé l’interdiction de stade de 5 ans et a condamné le supporter à 2 ans de prison avec sursis probatoire. Sur le plan civil, beIN Sports a obtenu pleine reconnaissance de son préjudice, ainsi le supporter devra verser plus de 28 000 € pour l’interruption de la diffusion, ainsi que 2 000 € pour le préjudice moral. « La cour d’appel de Rennes confirme le grave préjudice subi par la société beIN Sports France à la suite des dégradations qui la visaient. C’est une décision remarquable, en ce sens que la cour reconnaît, pour la première fois, un préjudice moral et un préjudice d’image à une chaîne de télévision du fait de l’interruption de la retransmission en direct d’un match de football », a réagi l’avocat de beIN Sports dans le dossier, Me Romain Vanni, d’après L’Équipe.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer