Manchester United en pole position pour accueillir Cristiano Ronaldo

En Italie, l'avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur de l'actualité. La Juventus traverse un moment très compliqué, sur le plan financier notamment. Se débarrasser du salaire astronomique de la star portugaise permettrait à l'écurie turinoise de respirer, surtout s'il n'y a pas qualification pour la prochaine Ligue des Champions dimanche soir. Les Piémontais ne dépendant pas de leur résultat et ont ainsi de grandes chances de devoir se contenter de l'Europa League.

Il y a eu cette rumeur concernant un possible retour à Madrid, mais il s'agissait plutôt d'un désir du Portugais et de son clan que d'une volonté de Florentino Pérez, puisque l'information a vite été démentie dans les médias ibériques. Mais voilà que le quotidien AS dévoile que CR7 pourrait faire son retour à Manchester United.

Des discussions avancées

Le journal madrilène est très affirmatif, et martèle que le retour du Lusitanien à Old Trafford est plus proche que jamais de se produire. Le club anglais a déjà fait savoir à la star qu'il est prêt à la rapatrier, et Cristiano Ronaldo est plus qu'intéressé. Solskjaer a même déjà discuté avec lui. Le média rajoute qu'en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, il n'y a aucune option de voir le numéro 7 rester à Turin la saison prochaine.

Et ce n'est pas tout, puisque le journal espagnol va jusqu'à affirmer qu'après Manchester United, Cristiano Ronaldo s'en ira au Sporting, où il avait démarré sa carrière de joueur. La Juventus demanderait 25 millions d'euros pour l'ancien du Real Madrid, qui sait qu'il ne touchera pas les 30 millions d'euros net actuels du côté de Manchester. Mais quand on aime, on ne compte pas...