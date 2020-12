LdC, PSG : Thomas Tuchel sur la disette de Kylian Mbappé

Ce mercredi, le Paris SG jouera à nouveau une partie de son avenir européen, mais cette fois en Angleterre, sur la pelouse de Manchester United. Pour cela, Thomas Tuchel devrait bien entendu aligner d'entrée Kylian Mbappé. Pourtant, l'international français n'y arrive plus en C1, puisqu'il n'a plus trouvé le chemin des filets dans la compétition depuis le 11 décembre et un match contre Galatasaray. Thomas Tuchel s'est exprimé sur ce sujet en conférence de presse.

« J'ai entendu cette stat et j'ai été très surpris. Kylian a tout pour marquer, à tous les niveaux. C'est une bonne occasion pour finir cette période pour nous. C'est une autre raison qui explique pourquoi on a seulement 6 points. Je ne peux pas l'expliquer. Il a la qualité, la personnalité et l'expérience pour être décisif », a lâché l'Allemand ce mardi soir.