Liga : Villarreal bat Getafe et met la pression sur le Real Madrid

Par Kevin Massampu
1 min.
Georges Mikautadze @Maxppp
Villarreal 2-0 Getafe

Troisième de cette Liga, Villarreal recevait Getafe (7e) à La Cerámica. Dominateurs en première période, le Sous-marin jaune a entendu les dernières secondes du premier acte pour faire mouche. Trouvé par Ayoze Pérez, Tajon Buchanan battait David Soria pour l’ouverture du score (45e+5, 1-0).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
7 Logo Getafe Getafe 20 15 -4 6 2 7 13 17

En seconde période, Luis Milla écopait d’un carton rouge pour protestation (48e). Trois minutes plus tard, le maître à jouer de Villarreal, Dani Parejo, sortait sur blessure (51e). Pas de quoi déstabiliser les locaux, qui ont fait le break grâce à Georges Mikautadze (64e, 2-0), qui n’avait plus marqué depuis le 29 octobre dernier en Copa del Rey. Avec cette victoire (2-0), [les hommes de Marcelino reviennent provisoirement à un point du Real Madrid (2e)](), qui recevra le Celta de Vigo dimanche, et à deux unités du FC Barcelone (1er), qui se déplace au Real Betis. Getafe reste septième.

