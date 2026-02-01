Ciro Immobile quitte Bologne et s’engage avec le Paris FC !

L’information circulait depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Ciro Immobile rejoint le Paris FC pour relancer l’attaque du club francilien ! Le vétéran italien de 35 ans, Champion d’Europe avec l’Italie en 2021 et passé par Dortmund et la Lazio, débarque en Ligue 1 pour apporter son expérience et sa capacité à trouver le chemin des filets. Après des semaines de discussions avec Bologne, l’attaquant a signé son contrat et rejoint Paris pour épauler le coach Stéphane Gilli et ainsi sécuriser le maintien du club, actuellement quatorzième au classement.

Malgré six derniers mois compliqués, Immobile reste un joueur capable de changer le cours d’une rencontre. Lors de ses années à la Lazio, il avait été l’un des avant-centres les plus prolifiques d’Europe, inscrivant 41 buts toutes compétitions confondues en 2017-2018 et 32 en 2021-2022. Même si son passage récent à Bologne, avec seulement neuf apparitions sans but cette saison en Serie A, son expérience et son instinct de buteur restent intacts, et le Paris FC espère qu’il retrouvera son meilleur niveau. D’autant que l’an passé encore, il régalait en Turquie avec 19 buts en faveur de Beşiktaş.

Un renfort crucial pour le PFC

Ce recrutement est un pari audacieux pour le club parisien, qui cherchait depuis le début du mercato un attaquant capable d’inscrire des buts, mais aussi en capacité de peser dans le jeu. Ciro Immobile va apporter non seulement une présence expérimentée dans le vestiaire, mais aussi une menace constante devant le but, capable de faire basculer des rencontres.

Pour le Paris FC, ce transfert marque une étape majeure dans sa volonté de renforcer son attaque et de viser le maintien serein en Ligue 1 pour la seconde partie de saison. Il sera en concurrence avec Krasso pour le poste d’avant-centre. « 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋 L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne », indique le PFC dans son communiqué.