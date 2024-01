Liverpool : et maintenant, qui pour succéder à Jürgen Klopp ?

Jürgen Klopp a dit stop. Après neuf ans de bons et loyaux services rendus à Liverpool, le technicien allemand a annoncé ce vendredi son départ à l’issue de la saison. Une véritable surprise, alors qu’il avait su reprendre de la hauteur en replaçant son club sur le trône de la Premier League. À l’évidence, l’entraîneur de 56 ans a ressenti le besoin de souffler, lui qui n’a pas connu la moindre interruption dans sa carrière d’entraîneur depuis ses débuts en 2001. Bien que cette annonce n’ait pas d’effet immédiat, la question de sa succession se pose déjà forcément en Angleterre, où les médias se sont fait l’écho de plusieurs pistes ces dernières heures. Si les bookmakers plaçaient Xabi Alonso comme le grand favori pour prendre le relais de l’Allemand, ils ne se sont visiblement pas mépris.

Comme l’indique The Telegraph ce vendredi, l’Espagnol, passé par le club en tant que joueur (2004-2009), se dégagerait comme la priorité de la direction anglaise. Aujourd’hui à la tête de Leverkusen où il a su joindre l’utile à l’agréable par une philosophie de jeu bien marquée (son club est premier de Bundesliga et produit l’un des plus beaux football d’Allemagne), Alonso disposerait déjà d’une clause facilitant son départ à l’issue de la saison. Comme le rapportait BILD ces dernières semaines, son contrat lui permettrait de rejoindre librement l’un de ses anciens clubs, à savoir le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool. Dans la mesure où Carlo Ancelotti a récemment été prolongé à Madrid, et que Thomas Tuchel est toujours à la tête du club munichois malgré une situation fragilisée, l’option menant à Liverpool semble être la plus probable.

Du beau monde pour entamer un nouveau cycle

Outre Xabi Alonso, qui s’érige comme le large favori d’après The Telegraph, d’autres jolis noms sont cités pour esquisser un nouveau cycle à Liverpool. Dans cette optique, le nom de Roberto De Zerbi fait partie des autres candidats susceptibles de succéder à Jürgen Klopp. Depuis son arrivée sur le banc de Brighton en septembre 2022, l’Italien a fait des merveilles et permis à son club de rallier l’Europe avec une belle 6e place en Premier League. Dernièrement, Pep Guardiola l’avait même désigné comme son successeur à Manchester City. Preuve de la réputation qu’il a su se construire en Angleterre.

Lui aussi a su se cultiver une belle notoriété en quelques mois. Avec un début de saison remarqué à la tête de Tottenham, le transformateur Ange Postecoglou pourrait également être une piste. Pour autant, le Telegraph se montre plus prudent et indique qu’aucun indice n’assure que l’Australo-Grec sera prêt à quitter son club moins d’un an après l’avoir rejoint. Quid de Steven Gerrard ? Légende absolue de Liverpool, l’actuel entraîneur d’Al-Ettifaq aurait naturellement été cité comme l’héritier de Klopp, il y a quelques saisons. Mais pour le Telegraph, sa cote de popularité a drastiquement chuté depuis son expérience ratée à Aston Villa. D’autres pistes, très hypothétiques, comme Graham Potter, libre depuis son départ de Chelsea en avril, Eddie Howe, en perte de vitesse avec Newcastle cette saison, ou encore Thomas Tuchel, toujours au Bayern Munich, sont également citées. Une chose est sûre : il y a à boire et à manger.