La réponse hallucinante de Lamine Yamal à Vinicius Jr

Le Clasico a encore une fois été plus que tendu ce dimanche après-midi. Le Real Madrid a pris le dessus dans ce match avec une victoire (2-1). Mais les choses ont dégénéré au coup de sifflet final avec une bagarre générale notamment. Pendant la rencontre, Vinicius Jr et Lamine Yamal se sont chauffés plusieurs fois également.

Pendant le match, les images de DAZN Espagne ont d’ailleurs montré que Vinicius Jr a vanné son homologue barcelonais sur sa mauvaise prestation pendant le match. « Que des passes en retrait, que des passes en retrait », a lancé le Brésilien à l’Espagnol. Ce dernier lui a répondu : «viens dans le tunnel alors» l’invitant donc à aller régler ses comptes à l’abri des caméras. Sacrée ambiance.