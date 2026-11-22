À Anfield, Liverpool accueillait Manchester United ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Premier League, dans un contexte bien particulier pour les deux rivaux. Cinquièmes avec 18 points, les Reds avaient l’occasion de retrouver une place dans le top 4 et de rester au contact de Manchester City. En face, les Red Devils traversaient un début de saison particulièrement compliqué, avec une 19e place et seulement 8 points au compteur. Cette rencontre marquait également les grands débuts de Mauricio Pochettino sur le banc mancunien, après le remplacement de Michael Carrick durant la trêve internationale. Pour son premier rendez-vous, l’Argentin avait notamment choisi de titulariser De Ligt en défense centrale aux côtés de Leny Yoro. Côté liverpuldien, plusieurs choix forts étaient aussi à noter avec les titularisations de Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola et du jeune défenseur Jérémy Jacquet.

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Le baptême du feu de Pochettino a rapidement viré au cauchemar. Dès la 8e minute, Manchester United a été réduit à dix après l’expulsion directe de Leny Yoro, coupable d’avoir stoppé Isak en position de dernier défenseur, à la suite d’une mauvaise intervention de De Ligt. Dans la foulée, Dominik Szoboszlai a parfaitement exploité le coup franc obtenu pour ouvrir le score d’une frappe croisée à ras de terre (10e). Complètement dépassés, les Mancuniens ont ensuite concédé un deuxième but trois minutes plus tard, Florian Wirtz concluant une superbe action initiée par Ngumoha et prolongée par Isak (13e). Malgré quelques tentatives de Fernandes et Tielemans (30e, 36e) pour se remettre la tête à l’endroit, les visiteurs ont subi les assauts répétés des Reds incarnés par un Ngumoha particulièrement remuant sur son côté gauche. Lammens a dû multiplier les interventions pour éviter que l’addition ne soit encore plus lourde avant la pause (17e, 39e).

Débuts ratés pour Pochettino

Au retour des vestiaires, Liverpool a poursuivi sa domination face à des Mancuniens incapables de véritablement inverser la tendance. Szoboszlai s’est rapidement illustré avec deux frappes dangereuses, obligeant Lammens à sortir le grand jeu (46e, 48e). Isak a ensuite manqué une énorme occasion, avant que Barcola ne bute à son tour sur le portier belge (62e). Mais les Reds ont fini par trouver la faille un peu plus tard. Lancé dans une formidable accélération depuis la ligne médiane, Barcola a parfaitement servi Ngumoha, qui n’avait plus qu’à conclure du pied droit (3-0, 66e). Le jeune Anglais s’est ainsi offert son deuxième but de la saison en Premier League. Liverpool aurait même pu aggraver davantage le score, Isak et Szoboszlai se heurtant successivement à un Lammens particulièrement inspiré (75e).

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En fin de match, c’est Victor Munoz qui s’est joint à la fête en faisant boire le calice jusqu’à la lie aux Red Devils avec un quatrième but inscrit (4-0, 81e). Cette victoire permet à Liverpool de réaliser une excellente opération au classement. Avec 21 points après onze rencontres, les Reds grimpent à la quatrième place, dépassant Bournemouth (18 points) et revenant à une seule longueur de Manchester City (22 points), tout en restant à distance raisonnable d’Arsenal (28 points). À l’autre extrémité du classement, la situation est encore plus préoccupante pour Manchester United. Toujours bloqués à 8 points, les Red Devils restent à la 19e place, avec seulement une unité d’avance sur Crystal Palace, lanterne rouge avec 7 points.