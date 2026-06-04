Carles Martínez Novell signe au Bayer Leverkusen
Carles Martínez Novell rejoint le Bayer Leverkusen. Après informations dévoilées un peu plus tôt par Marca, c’est maintenant officiel. Le technicien espagnol a signé un contrat de deux ans avec le club allemand, qui vient de se séparer de Kasper Hjulmand, après avoir terminé la saison à une décevante 6e place de Bundesliga.
Willkommen in Leverkusen! ⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 4, 2026
Carles Martinez Novell (42) ist unser neuer Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. ✍️ pic.twitter.com/LIChkUdVzt
Il s’agit d’un joli bond en avant du technicien de 42 ans. Après trois années solides du côté de Toulouse, marqué notamment par un parcours en Ligue Europa lors de sa première saison, et d’une 9e place en mai, il s’en est allé à la fin de cet exercice. Il a par exemple été préféré à Alvaro Arbeloa, proposé à la direction du B04.
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