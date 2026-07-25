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Gabriel Moscardo vise la Seleção

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gabriel Moscardo avec le Brésil @Maxppp

Prêté par le Paris Saint-Germain à l’Espanyol cet été, Gabriel Moscardo va découvrir la Liga après être passé par Reims et Braga. Le milieu de terrain brésilien espère y faire son trou, car l’un de ses objectifs est de se faire remarquer pour intégrer la Seleção. Passé par la sélection nationale U20 et U23, Moscardo rêve de Coupe du Monde ou des prochains Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

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« C’est l’une de mes principales motivations : intégrer l’équipe nationale. Que ce soit pour la Coupe du Monde ou les Jeux olympiques. J’ai participé à une phase de préparation en vue des qualifications olympiques, mais je dois faire mes preuves. Je me sens prêt pour une grande saison, les choses doivent se mettre en place, je dois jouer et me démarquer. Porter le maillot de l’équipe nationale aux Jeux olympiques, c’est le rêve de tout joueur. C’est l’un de mes objectifs à moyen terme », a-t-il déclaré sur ESPN Brésil.

Pub. le - MAJ le
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