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Coupe du Monde

EdF : Aurélien Tchouaméni réagit à la polémique Cherki

Par Josué Cassé
1 min.
Aurélien Tchouaméni avec les Bleus @Maxppp

Interrogé par L’Equipe avant l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal dans cette Coupe du Monde 2026, Aurélien Tchouaméni est revenu sur la déclaration de Rayan Cherki, qui avait assuré que la France allait aux États-Unis pour écraser tout le monde. Une sortie qui n’avait pas manqué de faire parler. Pour autant, le milieu de terrain du Real Madrid a tenu à mettre les choses au clair.

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«La différence entre vous, les médias, et nous, ses coéquipiers, c’est que quand Rayan dit un truc comme ça, on sait ce qu’il veut dire. Personne ne lui en veut. Au contraire, on peut en rigoler. On sait l’impact que cela peut avoir mais en tant qu’équipe, on cherche à rester le plus imperméable à tout ça. De la même manière que pour vous, ce qu’il a dit peut paraître extraordinaire et incroyable, nous, on était en salle le matin, on a fait le travail en gym, préparé nos sacs. Les sujets extérieurs ne sont pas des sujets pour nous en interne». Voilà qui est clair.

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