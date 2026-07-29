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Officiel Ligue 1

Yassir Zabiri prêté au Racing Santander

Par Aurélien Macedo
1 min.
@Maxppp

Débarqué cet hiver au Stade Rennais en provenance de Famalicão, Yassir Zabiri (21 ans) était auréolé du sacre de champion du monde U20. L’international marocain (1 cape) n’a toutefois pas brillé en Bretagne avec seulement six petites apparitions et 42 minutes de jeu. La saison prochaine, il va jouer du côté du Racing Santander.

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Poussé vers le prêt pour obtenir du temps de jeu, Yassir Zabiri a rejoint le promu en Liga qu’il devra aider dans sa mission maintien. «Yassir Zabiri évoluera au Racing Santander lors de la saison 2026/27, prêté par le Stade Rennais jusqu’au 30 juin, suite à un accord trouvé entre les deux clubs. L’attaquant a été sacré champion du monde Espoirs avec l’ équipe nationale marocaine l’an dernier au Chili et a remporté le Ballon d’Argent, récompensant le finaliste du tournoi», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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