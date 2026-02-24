Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique ne s’inquiète pas pour Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face à Newcastle @Maxppp
Sorti dès la première période au match aller contre l’AS Monaco, Ousmane Dembélé n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et sera donc forfait pour le match retour, au Parc des Princes. Il s’entraîne ainsi individuellement et Luis Enrique a confirmé qu’il ne jouerait pas demain. En assurant qu’il n’y a rien de grave.

«S’il y a un joueur qui n’a pas fait l’entraînement de pré-match, ce n’est pas possible de jouer demain. Nous ne voulons prendre de risque avec aucun joueur. Ce n’est pas grave mais il faut savoir attendre», a-t-il lâché. Pour rappel, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou sont aussi indisponibles pour ce barrage retour.

