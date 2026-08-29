Le TFC fixe le prix du très courtisé Yann Gboho

Auteur d’une saison particulièrement aboutie sous les couleurs du Toulouse FC, Yann Gboho (25 ans) est devenu l’une des attractions de cette fin de mercato. Avec un bilan très solide de 8 buts et 3 passes décisives la saison passée, l’ailier gauche s’est imposé comme une véritable valeur sûre de notre championnat. Une régularité et une percussion qui ont fort logiquement attiré les regards du RC Lens, particulièrement actif pour renforcer son couloir gauche, mais aussi de Hull City et de plusieurs formations britanniques. Seulement voilà, la direction haut-garonnaise n’a absolument aucune intention de brader son dynamiteur : le TFC s’est montré totalement inflexible et réclame un chèque sec de 15 millions d’euros, refusant le moindre compromis pour libérer son joueur en fin de contrat en juin 2027.

La suite après cette publicité

Cette fermeté financière rebat complètement les cartes et risque d’éliminer définitivement certains prétendants tricolores de la course. Intéressé de longue date par le profil de l’ancien Rennais, l’Olympique de Marseille se retrouve ainsi dans une position très délicate. Au vu du montant prohibitif exigé par les Violets, la direction phocéenne aura bien du mal à s’aligner et à formuler une proposition concrète d’ici la clôture du marché. Si la piste reste envisageable pour les écuries anglaises ou pour les Sang et Or en cas de gros effort, le message toulousain est désormais limpide : il faudra sortir le grand jeu pour arracher Yann Gboho de la Ville Rose.