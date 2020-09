Manchester United va lancer l'offre de la dernière chance pour Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund pensait avoir mis fin au feuilleton au début du mois d'août, avec cette déclaration du directeur sportif Michael Zorc : « on compte sur Jadon Sancho. Il jouera pour nous la saison prochaine. La décision est prise. Je pense que ça répond à toutes les questions. » Ce serait mal connaître les Anglais et leur opiniâtreté sur le marché des transferts. Avec des moyens financiers élevés, ça aide, me direz-vous.

En effet, comme le rapporte le Daily Mirror ce vendredi matin, Manchester United va lancer la tentative de la dernière chance la semaine prochaine pour l'international anglais de 20 ans, qui a démarré sa saison le week-end dernier avec une titularisation face au Borussia Mönchengladbach. Le vice-président exécutif Ed Woodward va formuler une proposition de 82 M€ + 16 M€ de bonus au club allemand pour lui arracher sa pépite.

Pas de négociation possible

Ed Woodward précisera au BVB qu'il s'agit là d'une offre ferme, sans possibilité de négocier. Une forme d'ultimatum donc envers le club de la Ruhr et une tentative désespérée pour MU, qui cherche à se renforcer offensivement depuis le début du mercato. Il fut un temps tout proche de trouver un accord mais a finalement refusé d'accéder aux demandes de Dortmund, qui voulait 120 M€ pour son joueur.

Ce dernier est lui déjà d'accord avec Manchester United sur les contours d'un contrat, et serait ravi de revenir dans son pays natal et d'évoluer avec les autres jeunes pépites que sont Rashford et Greenwood notamment. Alors, Manchester United arrivera-t-il à ses fins ? En ces temps de crise sanitaire, Dortmund aura de quoi réfléchir face à une offre de cette ampleur...