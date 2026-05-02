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Ligue 1

OM : plusieurs supporters présents à l’arrivée des joueurs

Par Tom Courel
1 min.
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp
Nantes 3-0 Marseille

Il fallait être déterminé pour se déplacer, mais certains courageux ont osé. Ce samedi soir, un important dispositif de sécurité était déployé à Marignane pour encadrer le retour des joueurs de l’OM, qui devrait atterrir à l’aéroport après la défaite contre le FC Nantes. Plusieurs vans étaient mis à disposition pour l’ensemble du groupe, afin que chaque individu rentre chez lui. D’après les informations d’Adrien Pittore, les joueurs seraient bien arrivés à Marignane il y a quelques minutes.

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Par ailleurs, une vingtaine de supporters étaient présents pour accueillir le groupe, récoltant quelques autographes et photos au passage. Casques sur les oreilles et capuches, les joueurs d’Habib Beye sont restés discrets et très en retrait après leur arrivée. La majorité est repartie directement chez elle, tandis que le staff, le coach sénégalais puis quelques membres du groupe ont pris la direction de la Commanderie. Il va falloir remettre les pendules à l’heure !

Pub. le - MAJ le
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