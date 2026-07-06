Portugal-Espagne : Nuno Mendes sort sur blessure

Le Portugal affronte l’Espagne en huitième de finale à Dallas. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0-0. Mais au retour des vestiaires, les Portugais ont vu l’un de leurs meilleurs éléments quitter la pelouse.

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Intraitable face à Lamine Yamal, Nuno Mendes a fini par se blesser sur une énième accélération de l’Espagnol. Après s’être touché l’arrière de la cuisse, le joueur du PSG a fini par céder sa place à Semedo (55e). Sera-t-il remis pour un éventuel quart de finale ?