Nantes recrute son nouvel attaquant contre 1,5 M€

Dernier du classement de Ligue 2 avec un petit point au compteur, le FC Nantes compte sauver sa peau grâce à son nouvel entraîneur et au mercato. Le club des bords de l’Erdre tient d’ailleurs sa douzième recrue estivale après les arrivées de Killian Corredor, Maxime Dupé, Lucas Perrin, Saïdou Sow, Mathieu Cafaro, Wilitty Younoussa, Antoine Joujou, Ryad Hachem, Amin Cherni, Balthazar Pierret et Fodé Doucouré.

La suite après cette publicité

L’Équipe nous apprend que les Canaris vont recruter l’attaquant de Dunkerque, Thomas Robinet. Âgé de 30 ans et lié au club nordiste jusqu’en 2028, le natif de Saint-Priest, passé notamment par Sochaux, Laval, Châteauroux et Nancy, va signer au FCN en échange d’un chèque de 1,5 M€. La saison dernière, il avait inscrit 15 buts en 30 matches de Ligue 2 avec Dunkerque.