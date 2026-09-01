Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

Nantes recrute son nouvel attaquant contre 1,5 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Thomas Robinet lors de ses années sochaliennes @Maxppp

Dernier du classement de Ligue 2 avec un petit point au compteur, le FC Nantes compte sauver sa peau grâce à son nouvel entraîneur et au mercato. Le club des bords de l’Erdre tient d’ailleurs sa douzième recrue estivale après les arrivées de Killian Corredor, Maxime Dupé, Lucas Perrin, Saïdou Sow, Mathieu Cafaro, Wilitty Younoussa, Antoine Joujou, Ryad Hachem, Amin Cherni, Balthazar Pierret et Fodé Doucouré.

La suite après cette publicité

L’Équipe nous apprend que les Canaris vont recruter l’attaquant de Dunkerque, Thomas Robinet. Âgé de 30 ans et lié au club nordiste jusqu’en 2028, le natif de Saint-Priest, passé notamment par Sochaux, Laval, Châteauroux et Nancy, va signer au FCN en échange d’un chèque de 1,5 M€. La saison dernière, il avait inscrit 15 buts en 30 matches de Ligue 2 avec Dunkerque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Nantes
Dunkerque
Thomas Robinet

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Nantes Logo Nantes
Dunkerque Logo USL Dunkerque
Thomas Robinet Thomas Robinet
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier