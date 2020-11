Chelsea : Frank Lampard s'enflamme pour Thiago Silva

Si Chelsea a retrouvé de la stabilité défensive, c'est grâce à l'intégration rapide d'Édouard Mendy mais aussi à la venue de Thiago Silva. Débarqué libre en provenance du PSG, le Brésilien de 36 ans fait beaucoup de bien à cette jeune équipe, qui manque encore d'expérience, malgré une grosse bévue à Aston Villa en début de saison. En conférence de presse, Frank Lampard a encensé l'ancien Parisien et estime qu'il montre l'exemple aux plus jeunes en match comme à l'entraînement.

« Il a eu une énorme influence. Même s'il ne parle pas anglais, son professionnalisme parle de lui-même et inspire les autres joueurs. Ils le respectent. Il s'entraîne et se prépare bien, on comprend très vite pourquoi il a eu cette carrière incroyable. On le ménage un peu, mais quand on voit son niveau de jeu et la façon dont il s'entraîne, ce sont vraiment de très bons débuts qu'il vit avec nous » a expliqué l'entraîneur de Blues face à la presse, avant la réception de Sheffield United ce samedi (18h30).