OM : les plans de Valence pour le petit prodige Kang-In Lee

Le mercato de l'Olympique de Marseille s'annonce plutôt calme dans le sens des arrivées. Malheureusement, les supporters phocéens risquent de voir de nombreux joueurs quitter la Canebière pour que des renforts, a priori moins onéreux, puissent débarquer. De nombreux joueurs sont déjà annoncés comme candidats très sérieux à un départ, à l'image de Duje Caleta-Car, Bouna Sarr ou Morgan Sanson, et les récents événements liés à la crise du coronavirus et les problèmes institutionnels du club mettent également en danger l'avenir de joueurs comme Alvaro Gonzalez ou Dimitri Payet.

Quelques noms intéressants sont tout de même sortis ces derniers jours, à l'image de Kang-In Lee, la pépite coréenne de Valence, qui fait partie des joueurs les plus prometteurs du championnat espagnol. L'ailier de 19 ans, élu meilleur joueur du dernier Mondial U20, serait ainsi sur la short-list marseillaise, et l'OM aurait lancé les travaux pour l'attirer dans ses rangs. Il s'agirait évidemment d'un prêt, la valeur du joueur étant trop importante pour le club du sud de la France, et l'OGC Nice serait aussi sur le coup. Les dernières informations en provenance d'Espagne affirmaient même que le joueur pourrait être tenté par le challenge marseillais, notamment parce que les places sur les ailes sont bouchées à Mestalla.

Valence acceptera un prêt à une condition

Le quotidien AS en dévoile un peu plus sur les plans du club de Liga vis-à-vis de sa pépite. Albert Celades, l'entraîneur, aurait discuté avec le joueur vendredi. Et le club envisage deux options : la première, celle qu'il reste dans l'équipe première la saison prochaine. César Sanchez, le nouveau directeur sportif du club, compte effectivement sur lui dans ses différents plans pour le prochain exercice.

La deuxième possibilité est bel et bien celle d'un prêt, mais elle ne sera possible que si le joueur prolonge son contrat qui expire actuellement en 2022. Les Ches ne veulent pas se retrouver dans une situation où le joueur reviendrait de prêt à un an de la fin de son contrat. Des offres de transfert définitif sont aussi arrivées sur le bureau de la direction. Une décision commune et définitive sera prise d'ici la fin de la Liga. L'OM peut donc avoir de l'espoir, mais le départ d'Andoni Zubizarreta risque d'avoir tout bouleversé dans ce dossier...