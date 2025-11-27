EL : Nice craque à Porto… au bout de 18 secondes

Les paroles de Franck Haise en conférence de presse n’ont pas eu d’effet, du moins pas encore. En déplacement à Porto pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa, l’OGC Nice est très mal parti en encaissant un premier but après… 18 secondes de jeu. Les Aiglons ont à peine eu le temps de toucher le ballon.

Après un premier centre venu de la droite mal renvoyé par la défense, Pepê s’est saisi du cuir pour accélérer et servir Gabri Veiga en retrait. Nice est déjà mené dans cette C3 qui prend des allures de long chemin de croix. Le Gym a déjà perdu ses 4 premiers matchs.