Nike allie le football au baseball pour le maillot d'Hiroshima

Sanfrecce Hiroshima fait équipe avec l’équipe locale de baseball Hiroshima Toyo Carp pour dévoiler des maillots inédits.

Connue pour son originalité et ses maillots ultra dessinés, la J-League se distingue particulièrement des championnats européens au niveau du style. Aujourd'hui, c'est Hiroshima qui est à l'honneur puisque les clubs de football et de baseball de la ville ont décidé de collaborer pour créer des maillots où leurs couleurs s'inversent.

Habituellement vêtus de violet, les joueurs du Sanfrecce Hiroshima auront maintenant droit au maillot rouge propre à l'équipe de baseball locale qui sera elle habillée d'une veste violette. Pour l'équipe de football, on retrouve donc un maillot rouge avec deux lignes verticales sur le devant du maillot. Cette touche de noir est également présente au niveau du col et des bordures de logos du club et de Nike. Un short blanc et des chaussette rouges complètent la tenue qui devrait être portée le 3 juillet face à Sagan Tosu.