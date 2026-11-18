Matvey Safonov a rendu un hommage particulièrement stylé à l’une des plus grandes légendes du football russe. À l’occasion de la rencontre face au Venezuela, le gardien du PSG a fait son entrée sur la pelouse avec un équipement spécial en référence à Lev Yachine, surnommé l’Araignée noire. Le portier russe arborait un maillot commémoratif ainsi qu’une casquette rappelant le look iconique de l’ancien gardien soviétique, seul portier à avoir remporté le Ballon d’Or.

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Un clin d’œil qui n’est évidemment pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, où les images de Safonov ont rapidement fait réagir. Les internautes ont salué cet hommage à une véritable icône du football russe, tandis que le gardien parisien a pu célébrer cette séquence avec une victoire 2-0 de sa sélection face au Venezuela. Un hommage réussi pour celui qui semble avoir parfaitement assumé le style de son illustre prédécesseur.