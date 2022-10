Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-Benfica

Après une victoire prestigieuse contre la Juventus (2-1) et un succès difficilement acquis en Israël, face au Maccabi Haïfa (3-1), le Paris Saint-Germain a concédé son premier nul contre le Benfica, à Lisbonne, la semaine passée (1-1). Leaders avec une meilleure différence de buts, les Parisiens n'auront pas le droit à l'erreur pour la réception des Lisboètes, au Parc des Princes.

4 raisons de ne pas rater Benfica-PSG

Et oui, le Benfica Lisbonne compte 7 points, tout comme le PSG, et a d'ailleurs battu la Juve sur sa pelouse (2-1). Encore plus en forme en Championnat du Portugal, le club n'a concédé qu'un seul nul (0-0, face au Vitoria Guimarães) depuis le début de saison et compte déjà 25 points, soit trois de plus que le rival Porto. De quoi parfaitement se mettre en confiance avant le déplacement à Paris.

Avec le premier nul obtenu au match aller, le club entraîné par l'Allemand Roger Schmidt sait qu'il va affronter son adversaire le plus redoutable cette saison, sur ses terres. Solide leader de Ligue 1, le PSG a tout de même concédé un nul sur la pelouse de Reims, ce week-end (0-0), à dix contre onze. Avant le Classique ce dimanche soir (20h45), les Parisiens comptent donc se ressaisir et assurer la première place de leur groupe, en C1.

Le PSG veut se détacher

L'objectif de ce match, pour les deux équipes, est donc clair : la première place. Celui qui l'emportera au Parc des Princes sera plus que jamais le favori à la première place du groupe qui, rappelons-le, permettra d'éviter les autres premiers lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Mais attention, car en cas de match nul, cela risque d'être dangereux en cas de victoire de la Juventus, dans le même temps, contre le Maccabi Haïfa.

Ce match sera aussi une nouvelle occasion de voir en action Kylian Mbappé et Neymar, alors que Lionel Messi - à l'instar de Renato Sanches - est forfait pour cette rencontre européenne et ne sera pas là pour composer le trio magique parisien. Un match qui ne manquera donc pas de surprise, mais aussi de spectacle.