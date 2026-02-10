Paris FC : Ilan Kebbal répond aux rumeurs sur son avenir et sur l’OM !

Ilan Kebbal fait partie des meilleurs joueurs du championnat. Du haut de ses 27 ans et pour celle qui n’est que sa deuxième saison complète en Ligue 1 après cet exercice 2021/2022 du côté de Reims, le milieu de terrain marseillais brille et affiche même des statistiques assez intéressantes, avec 8 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres de championnat. Joueur très technique et doté d’une superbe capacité à créer des occasions, il fait partie des joueurs frissons de notre championnat.

Forcément, de nombreuses rumeurs concernant son avenir ont commencé à fleurir. Celui qui a pour objectif de jouer le Mondial 2026 avec les Fennecs comme il nous l’avait dévoilé en exclusivité en décembre a notamment été annoncé du côté de l’OM, le club de sa ville natale. Après un hiver qui aura été assez calme, le joueur comme le Paris FC savent que lors du mercato estival, les offres risquent de pleuvoir. Dans un entretien accordé à RMC Sport, il a d’ailleurs longuement évoqué son avenir.

Kebbal vise un grand club

« Il n’y a pas eu de discussions parce qu’on savait avec le club que c’était fermé. Donc franchement, il n’y a pas eu forcément de discussions. Moi, je voulais finir la saison au Paris FC, essayer de maintenir ce club-là. Et c’est un club qui m’a tout donné. Donc j’essaie de leur rendre tout sur le terrain. Même du côté du club, il n’était pas question pour eux que je parte non plus, je pense. Parce que dans le projet qu’ils mettent en place, c’est vrai que s’ils m’avaient vendu en janvier, je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose pour l’équipe ou même par rapport au coach. Et c’est un club, aussi, qui n’a pas besoin d’argent et qui n’est pas dans cette obligation de devoir vendre », a d’abord lancé le joueur.

Puis, il a été question de l’été prochain, et de la fameuse rumeur OM… « Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l’ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d’autres joueurs ou pas. Bien sûr que moi, en tant que joueur je n’ai plus 20 ans et si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… Si on peut avoir cette chance-là on n’est personne pour refuser. L’OM ? Non, il y a Greenwood. C’est le meilleur joueur de Ligue 1… Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. Je ne dis pas que je n’ai pas le niveau, mais quand il y a des joueurs… Moi j’ai joué contre eux. Est-ce que je peux être dans le groupe élargi ? Je pense que oui, mais dans le onze… », a conclu la vedette du Paris FC. C’est plutôt clair…