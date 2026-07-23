Côte d’Ivoire : Nicolas Pépé laisse planer le doute sur son avenir en sélection

Revenu en sélection pour disputer la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé a peut-être envoyé un premier signal sur son avenir international. De retour pour le Mondial, l’ailier de 31 ans avait été écarté du groupe avant la CAN 2025 au Maroc après une interview jugée maladroite, publiée juste avant la compétition. Malgré ce come-back chez les Éléphants d’Emerse Faé, l’ancien joueur d’Arsenal semble désormais s’interroger sur la suite de son aventure sous le maillot ivoirien.

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Lors d’un jeu de questions-réponses organisé sur son compte Snapchat, Nicolas Pépé a entretenu le flou concernant son futur. Interrogé sur une éventuelle participation à la CAN 2027, sa réponse a été sans détour : « je ne pense pas. » À la question « Tu espères jouer la CAN 2027 ? », il a simplement répondu « Non. » Enfin, lorsqu’un internaute lui a demandé s’il comptait prendre sa retraite internationale, l’Ivoirien est resté plus mystérieux : « nous verrons bien. » Des déclarations qui laissent clairement planer le doute sur la suite de sa carrière avec les Éléphants.