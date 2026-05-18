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CdM 2026 : trois alertes inquiétantes pour Didier Deschamps et les Bleus

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé avec le PSG @Maxppp

Quelques jours seulement après avoir annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps retient son souffle. La raison ? Trois alertes inquiétantes parmi les joueurs appelés. La première concerne Manu Koné. En effet, le milieu de l’AS Roma a ressenti une gêne musculaire à l’entraînement cette semaine, ce qui pourrait compromettre son départ avec les Bleus si la blessure s’avérait sérieuse, selon Sky Italia.

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Dans le même temps, Ousmane Dembélé est lui sorti dès la 27e minute de jeu, ce dimanche, face au Paris FC. Selon les dernières informations, le Ballon d’Or aurait ressenti une gêne au mollet mais l’inquiétude n’était pas forcément de mise. Enfin, Aurélien Tchouaméni - qui a récemment fait découvrir à Fede Valverde ses talents de boxeur - a dû laisser sa place avec le Real Madrid lors de la victoire 1-0 face au Séville FC. «Vinicius Junior est sorti avec une gêne, Aurélien (Tchouameni) aussi. Aucune blessure grave», a toutefois déclaré Alvaro Arbeloa.

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